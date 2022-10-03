Четыре «отдаленных» автобусных маршрута изменились в Подмосковье | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 20:18 Поделиться Telegram

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Viber Четыре «отдаленных» автобусных маршрута изменились в Подмосковье

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На четырех автобусных маршрутах в Раменском, Бронницах и Истре изменили схему движения автобусных маршрутов, у которых есть организация заезда в поселки. Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, данные изменения дали возможность обеспечить удобную транспортную доступность до железнодорожных станций и социально значимых объектов для жителей из 20 поселков и деревень.

В Бронницах с 1 октября маршрут № 402к «Малино — Большое Алексеевское — метро "Котельники"» начал заезжать на автостанцию Бронницы. Таким образом, жители сразу 16 поселков и деревень будут иметь связи с транспортными узлами. Также каждый день перевозками занимаются автобусы большого класса, которые выполняют девять рейсов.

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В Раменском округе с понедельника маршрут № 28 «станция Раменское — Константиново» начал заезжать в деревню Островцы. На этом направлении каждый день курсируют шесть автобусов, они выполняют 16 рейсов.

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