Четыре «отдаленных» автобусных маршрута изменились в Подмосковье | 360°

Все новости

Подмосковье

03 октября 2022, 20:31

Водовод к деревне Тимохово построят в Богородском округе до конца года

Спецоперация

03 октября 2022, 20:30

Жители Кременной начали уезжать в ЛНР

Реклама

Власть

03 октября 2022, 20:21

Мэр Воркуты объяснил слова о «пилящих» женах и мобилизации

Подмосковье

03 октября 2022, 20:20

Несколько педагогов прошли в финал муниципального конкурса в Балашихе

Спорт

03 октября 2022, 20:20

Радимов уйдет с поста наставника «Зенита-2» — СМИ

Подмосковье

03 октября 2022, 20:18

Четыре «отдаленных» автобусных маршрута изменились в Подмосковье

Власть

03 октября 2022, 20:04

Медведев напомнил о диверсиях США на трубопроводе и нефтехранилище в Никарагуа

Деньги

03 октября 2022, 19:58

Российские богачи с начала года потеряли 94 миллиарда долларов

Знаменитости

03 октября 2022, 19:50

Таинственное «исчезновение» или пиар-ход. Что известно об истории с «пропажей» певца Легостаева

Подмосковье

03 октября 2022, 20:18

Четыре «отдаленных» автобусных маршрута изменились в Подмосковье

Читать 360tv в

На четырех автобусных маршрутах в Раменском, Бронницах и Истре изменили схему движения автобусных маршрутов, у которых есть организация заезда в поселки. Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, данные изменения дали возможность обеспечить удобную транспортную доступность до железнодорожных станций и социально значимых объектов для жителей из 20 поселков и деревень.

В Бронницах с 1 октября маршрут № 402к «Малино — Большое Алексеевское — метро "Котельники"» начал заезжать на автостанцию Бронницы. Таким образом, жители сразу 16 поселков и деревень будут иметь связи с транспортными узлами. Также каждый день перевозками занимаются автобусы большого класса, которые выполняют девять рейсов.

Реклама

В Раменском округе с понедельника маршрут № 28 «станция Раменское — Константиново» начал заезжать в деревню Островцы. На этом направлении каждый день курсируют шесть автобусов, они выполняют 16 рейсов.

Реклама

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама