Около 80 автобусов добавили на маршруты в Подмосковье из-за затяжного снегопада

Все дорожные службы Подмосковья перешли на усиленную работу из-за затяжного снегопада, который продолжается с вечера 16 января. Осадки повлияли и на график движения общественного транспорта. На самые интенсивные участки добавили 80 автобусов.

Дополнительные автобусы начали курсировать уже в 17 округах. Среди них Люберцы, Дзержинский, Власиха, Ленинский, Лобня, Домодедово и другие.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик подчеркнул, что действует экстренное предупреждение из‑за непогоды. Во вторник, 18 января, может выпасть до трети от месячной нормы осадков в виде снега.

Для обеспечения безопасного и комфортного движения на дорогах работают более 2,3 тысячи единиц техники и свыше 3,4 тысячи рабочих Алексей Гержик.

Водителей и пешеходов предупредили о метели и усиленном ветре, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. В ночное время похолодает до -12 градусов.

Из-за затяжного снегопада на остановках работают дежурные специалисты. За ситуацией на дорогах следят в оперативном штабе, а за очередями в автобусных пунктах — через камеры.

Жителей Московской области предупредили об ухудшении ситуации на дорогах вечером 18 января. Обильный снегопад продолжается, и могут образоваться заторы.

Водителей попросили по возможности сократить поездки на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт.