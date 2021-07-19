Свыше 300 автобусов бесплатно перевезут гостей МАКС-2021 в Жуковском

Для гостей авиационно-космического салона МАКС-2021 подготовят свыше 300 бесплатных автобусов. Они будут курсировать в Жуковском во все дни программы — с 20 по 25 июля.

Автобусы выделят для комфорта посетителей авиасалона. Их предоставят в «Мострансавто».

Рейсы будут начинаться в 7:00, а заканчиваться в районе 20:00. Автобусы запустят в режиме шаттлов.

Привлекут 300 водителей, каждый день будет работать около 60 автобусов. Время отправления на маршрутах разное.

Водители из «Мострансавто» перевозят и сотрудников салона. Они продолжат это делать вплоть до 31 июля.

Ранее стало известно, что в Жуковском временно ограничат движение с 06:00 до 22:00. Изменения будут действовать с 20 по 25 июля.

Жителям напомнили, что для посещения салона потребуются QR-коды и ПЦР-тесты.