Подмосковье 14 ноября 2022, 10:58 Автобусами до СНТ Подмосковья воспользовались свыше 700 тысяч раз за сезон

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За дачный сезон с апреля по ноябрь маршрутами до СНТ Подмосковья воспользовались более 730 тысяч раз. Это на 19% больше, чем в прошлом году, рассказали в Минтрансе региона.

Зампред правительства Анна Кротова рассказала, что сезонный транспорт заработал в области в 2018 году. Автобусы связывают города с 680 СНТ. Популярность таких маршрутов растет ежегодно.

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«В этом году было запущено свыше 40 автобусных маршрутов, которые оказались в числе самых популярных у жителей и гостей Московской области — за шесть месяцев было совершено более 730 тысяч поездок», — сообщила Анна Кротова.

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Из 20 маршрутов 17 запустили в апреле, остальные — в мае. Еще один — № 34 «Дмитров — Липино — Канал им. Москвы» — работает круглый год.

Самым популярным маршрутом за сезон стал № 10 «Автостанция — Юбилейное» в Шатуре. Им воспользовались 97 тысяч раз. Вторым по популярности стал № 51 «Орехово-Зуево — Новый Снопок» — свыше 81 тысячи поездок. Третьим самым востребованным стал № 30 «Электрогорск — Алексеево» — свыше 60 тысяч транзакций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность реконструкции автовокзала в Бронницах. На нем появятся крытый перрон, рестораны и магазины.

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