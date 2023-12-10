Подмосковье 10 декабря 2023, 18:03 Автобус в Дмитрове прервал маршрут из-за «тумана» в салоне «Мострансавто» объяснило причину «тумана» в салоне автобуса в Дмитрове РИА «Новости»

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Пассажиры автобуса в Дмитрове почувствовали себя «ежиками в тумане» из-за технической неисправности — протечки охлаждающей жидкости трубок отопления. Салон по этой причине стал походить на парную. Подробности происшествия сообщили в комментарии «360» представители «Мострансавто».

В компании подчеркнули, что автобус выпустили на линию в технически исправном состоянии. Но днем около 12:15, находясь в районе автовокзала, водитель заметил «затуманенность» в салоне.

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Далее мужчина действовал по инструкции — остановил автобус, выпустил пассажиров и осмотрел салон. Там он обнаружил протечку охлаждающей жидкости трубок отопления.

«Пассажиры не пострадали. Водитель проследовал в расположение автоколонны для ремонта автобуса», — заключили в «Мострансавто».

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