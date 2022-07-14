Автобус №60к начнет останавливаться у музея «Зоя» в Подмосковье

Автобусы, следующие по маршруту № 60к «ст. Голицыно — ст. Селятино», будут подъезжать к Музейному комплексу памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. По нему ходят четыре автобуса. Новую точку на маршрут добавили для удобства пассажиров.

Всего с начала года маршрутом № 60к воспользовались более 38,5 тысячи раз. Из них свыше 9200 поездок — за лето. В «Мострансавто» уточнили, что большинство пассажиров оплачивали проезд банковскими картами — 13,6 тысячи раз и транспортными картами — 8900 раз. По социальным картам совершили 14,6 тысячи поездок.

Расписание автобусов, следующих по новому маршруту, можно узнать на остановочных пунктах. В ведомстве напомнили, что до других достопримечательностей региона также можно добраться на автобусе.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев поручил повысить безопасность подмосковных дорог.