Автобус №1054 начнет останавливаться у поликлиники в Подольске

Заезд к детской поликлинике добавят на маршрут № 1045 в Подольске с 5 августа. Туда автобусы будут заезжать ежедневно в часы пик. Об этом рассказали в подмосковном Минтрансе.

По сообщению МТДИ, маршрут движется до станции МЦД «Подольск». Теперь в часы пик он будет ехать через улицу Рабочую и поворачивать на Парадный проезд и улицы Мраморная и Ульяновых. По просьбам жителей добавили также заезд к детской поликлинике № 1.

Источник фото: телеканал «360»

Автобусы будут отправляться от станции Щербинка в 08:20 и 14:33, а от поликлиники — в 11:54 и 17:05, рассказали в министерстве. В остальное время транспорт будет двигаться по старому маршруту.

В ведомстве напомнили, что на улице Мраморной ранее была выделена отдельная полоса для общественного транспорта. Это помогло пассажирам экономить до пяти минут пути.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что количество жалоб пассажиров на расписание автобусов сократилось на треть.