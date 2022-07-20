Автобус до Подольска начал курсировать от ЖК «Каскад Парк»

Транспортное сообщение для жителей ЖК «Каскад Парк» в Подмосковье стало удобным и более оперативным. Там вернули прямой автобус до Подольска, который долго ждали местные жители.

Люди попросили наладить сообщение с Подольском, когда в ЖК «Каскад Парк» приехал глава городского округа Дмитрий Жариков. В итоге из жилого комплекса запустили новый автобус по маршруту 7к, который на регулярной основе будет каждый день совершать по восемь рейсов туда и обратно.

«Хочу от своего имени и от имени всех жителей „Каскад Парка“ сердечно поблагодарить всех, кто прямо или косвенно принял активное участие в запуске маршрутки! Если бы не поддержка администрации города, нам не видать данного маршрута еще очень долго бы! Уверен, что с каждым днем поток будет увеличиваться, особенно с началом учебного года», — поделился местный житель.

Ранее местной администрации удалось также добиться возобновления строительства школы в ЖК «Каскад Парк». Строительные работы, особенно социальных объектов, ведутся под контролем губернатора Московской области Андрея Воробьева.