Подмосковье 18 декабря 2022, 12:48 Автобус для сбора гумпомощи участникам СВО запустили в Подмосковье

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Автобус для сбора гуманитарной помощи участникам СВО начал курсировать в Подмосковье. До конца следующей недели он посетит 8 городов.

Автобус оформлен в стилистике «Доброго дела». Опознать транспортное средство просто: на борту написано «Сбор помощи для наших защитников». Гуманитарный автобус будет останавливаться в оживленных местах округов, чтобы все желающие могли на месте купить и передать помощь.

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Восемнадцатого декабря автобус приедет в Котельники. Пункт сбора помощи будет находиться с 14 до 18 часов по адресу: микрорайон Белая Дача, дом 3. Девятнадцатого декабря транспорт остановится в Жуковском по адресу: улица Гудкова, дом 13, и будет находиться в округе с 14 до 18 часов.

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В последующие дни принять участие в акции смогут жители Люберец, Домодедова, Подольска, Одинцова, Химок и Королева.

К сбору принимают: консервы, чай и кофе, лапшу быстрого приготовления, сладости, подсолнечное масло, зубные пасты и щетки, мыло, влажные салфетки и другие товары первой необходимости. Все вещи и продукты сначала отправят на склад в Балашиху, где их отсортируют и упакуют, а затем направят в места дислокации бойцов.

Узнать точное время и место расположения автобуса в конкретном городе можно на сайте volontermo.ru в разделе «Новости».

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