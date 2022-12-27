Подмосковье 27 декабря 2022, 11:21 Автобус акции «Доброе дело» остановился в Химках для сбора гуманитарной помощи

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Автобус акции «Доброе дело» с Дедом Морозом за рулем приехал к торговому центру «Лига» в Химках. Уже неделю он собирает гуманитарную помощь в Подмосковье. Перед поездкой в Химки автобус уже побывал в Люберцах, Котельниках, Домодедове и Подольске.

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Собранную в округах гуманитарную помощь сначала отвезут на склад в Балашиху, а после сортировки и упаковки — на фронт.

Автобус останавливался в самых оживленных местах на четыре часа. Жительница города Юлия Федорова решила поучаствовать в акции — купила продукты и лекарства, а после передала все это волонтерам.

«Я считаю, что каждый должен оказать посильную помощь защитникам нашей Родины. У меня там воюют два сына. Прежде всего это долг каждого россиянина. Ребят, давайте мы, как можем, будем оказывать помощь тем, кто сейчас сражается за нас», — сказала жительница Химок Юлия Федорова.

Участие в акции также приняли предприниматели и коллектив детского сада из Химок.

Круг по Подмосковью еще не завершен. Следующая остановка автобуса — Королев.

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