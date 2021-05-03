Авто в Подольске проверят на наличие детских кресел

Полицейские Подольска проведут рейд 4 мая. Сотрудники полиции проверят автомобили на наличие детских кресел. Об этом рассказали в РИАМО со ссылкой на группу пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Подольску во «ВКонтакте».

Дети в автомобилях чаще всего получают травмы при авариях из-за отсутствия или неправильной установки в машине автокресла. Для того чтобы предотвратить нарушение правил перевозки детей, сотрудники ГИБДД Подольска проведут профилактическое мероприятие «Детское кресло».

По итогам уже прошедших рейдов видно, что некоторые водители пренебрегают безопасностью детей и перевозят их без специальных удерживающих устройств. Родители всегда оправдываются тем, что дорога занимает несколько минут, но это не является гарантом безопасности.

За отсутствие детского кресла водители заплатят штраф в размере трех тысяч рублей. Постоянные проверки помогают изменить отношение родителей к дорожной дисциплине и улучшить ситуацию на дороге.