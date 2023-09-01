Подмосковье 01 сентября 2023, 16:13 Автомотопробег ко Дню города пройдет в Солнечногорске 2 сентября пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Автомотопробег пройдет в Солнечногорске 2 сентября при поддержке местного отделения байкерского клуба «Ночные волки». Его приурочат ко Дню округа.

Пробег стартует с парковки торгового центра «Солнечный». Маршрут будет проходить по Ленинградскому шоссе и завершится на набережной озера Сенеж.

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Присоединиться смогут все желающие. Участники собираются к 10:30 на парковке торгового центра «Солнечный» по адресу: улица Красная, дом № 22а. Колонна стартует в 11:00.

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