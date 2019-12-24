Почти 550 маршрутов стали ходить до станций МЦД в Подмосковье. И это не предел

До станций Московских центральных диаметров (МЦД) в Подмосковье общественный транспорт следует по 248 маршрутам. Всего за месяц работы линий пассажиропоток в автобусах увеличился на 5%.

Специально перед запуском МЦД существующие маршруты оптимизировали: сократили интервалы движения, синхронизировали расписание.

«В результате, пассажиропоток на муниципальных и межмуниципальных маршрутах к станциям МЦД увеличился почти на 5% — это порядка 200 тысяч пассажиров в сутки. При этом на 5% снизилось число пассажиров на маршрутах общественного транспорта до метро», — рассказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

Кроме того, в первом квартале 2020 года планируется открыть еще восемь новых маршрутов к станциям. Если количество пассажиров будет и дальше расти, то запустят дополнительные автобусы.

Сейчас пассажиры МЦД-1 от Одинцова до Лобни могут доехать до станций с помощью 101 маршрута. Работают на них 695 автобусов разных классов. На МЦД-2 от Нахабино до Подольска существует 133 маршрута — 706 транспортных средств.

МЦД — система линий железнодорожного транспорта. Идея заключается в том, что направления не привязаны к определенным вокзалам. 21 ноября этого года открыли первые два направления диаметров. До 2024-го движение запустят еще на трех линиях.