Подмосковье 18 мая 2023, 08:38 Авиационный фестиваль пройдет в Балашихе в конце мая

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Авиационный фестиваль «Небо: теория и практика» пройдет в Балашихе 27 и 28 мая. Сейчас на аэродроме «Черное» идет подготовка. Уже прилетел один из ключевых экспонатов мероприятия — отреставрированный самолет ПО-2.

На фестивале будут представлены различные интерактивные программы и соревнования. Гостям праздника представят уникальную модель самолета ПО-2. Его разработал авиаконструктор Николай Поликарпов. Самолет впервые поднялся в воздух в 1927 году и стал одним из самых массовых бипланов в мире.

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Тот экземпляр, что будет представлен на фестивале в Балашихе, — один из пяти летающих самолетов ПО-2 в России. Летчик-испытатель Роман Седых совершил полуторачасовой перелет на нем в Балашиху с аэродрома «Дракино».

«Существовала в те года такая шутка, что самолет состоит из палочек для усиления, из дырочек для облегчения. Самолет не оборудован ни тормозами, ни электрооборудованием. В этом случае в современном мире для полетов установлена радиостанция и аккумулятор, потому что это необходимо. Самолет простой, ничего в нем нет. Все наружу: все управление можно посмотреть тут по борту», — рассказал летчик-испытатель Роман Седых.

О предстоящей программе авиационного фестиваля рассказали организаторы.

«У нас запланировано несколько премьер. Это премьера пилотажной группы „Восходящий поток“. Это планеристы, которые будут показывать групповой пилотаж. <…> Запланировано сольное выступление действующего чемпиона мира по высшему пилотажу Дмитрия Самохвалова», — рассказал продюсер фестиваля «Небо: теория и практика» Адриан Хмельницкий.

Кроме того, гости смогут познакомиться с вертолетом МИ-6 изнутри. Сейчас его специально готовят к открытию фестиваля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе этим летом пройдут сотни фестивалей, концертов и экскурсий. Программу мероприятий подготовят во всех округах в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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