Авиационный фестиваль «НЕБО: теория и практика» пройдет 22–23 мая в Балашихе

Фестиваль «НЕБО: теория и практика» состоится в Балашихе 22–23 мая при поддержке Минкультуры Московской области. В прошлом году мероприятие не проводили из-за ограничительных мер.

В программе этого года — экстремальный пилотаж от чемпионов мира. Предполагается выступление пилотажных групп «Первый полет», RUSJET, «Колибри», «Русь» и «Реактор», гостям покажут парашютное акробатическое шоу, впервые будет представлена пилотажная группа на реактивных самолетах. Также на фестивале выступит самая титулованная в мире женщина-пилот, семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту Светлана Капанина.

Гости фестиваля станут свидетелями чемпионата Московской области по вертолетному спорту. Впервые будут организованы полеты самолетов времен Первой мировой войны, восстановленных до летного состояния.

Посетители фестиваля «НЕБО: теория и практика» смогут посетить выставку аэродромной техники, увидеть летательные аппараты будущего — летающий мотоцикл, ховерборды, грузовые дроны и многое другое.

На фестивале желающие смогут подняться на воздушных шарах, побывать в авиасимуляторах и даже произвести собственный планер и запустить его на катапульте.

Фестиваль проводится в Балашихе с 2018 года. В 2019 году за два дня его посетили 20 тысяч гостей.