Подмосковье 13 мая 2023, 18:08 Авиационный фестиваль «Маевский взлет» прошел в Волоколамске

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Научно-технический фестиваль «Маевский взлет» состоялся на учебной базе «Алферьево» Московского авиационного института в городском округе Волоколамск. Организаторы провели мероприятие после восьмилетнего перерыва.

На фестивале представили различную летную и космическую технику, в том числе и авиасимулятор, который используют студенты профильных вузов. Гости мероприятия смогли побывать за пультом управления аппаратов и подробнее изучить строение моделей изнутри.

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По словам проректора по учебной работе Московского авиационного института Дмитрия Козарца, руководство вуза старается поддержать интерес к космонавтике и авиации у современного поколения. В рамках фестиваля представители МАИ совершали полет и провели демонстрацию техники.

«Сейчас удачное время, когда можно снова зародить мечту, снова дать буквально со школьных парт интерес к авиации. Вернуть планеры, авиамодельный спорт и интерес к большой технике, в том числе и ракетно-космической. У нас сегодня проходят соответствующие соревнования, чтобы обеспечить нашу промышленность новым поколением кадров», — отметил генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского Кирилл Сыпало.

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