Авиационные гонки пройдут на фестивале «Небо: теория и практика» в Подмосковье

В Подмосковье 22 и 23 мая пройдет ежегодный фестиваль «Небо: теория и практика». На нем выступят лучшие пилотажные группы малой авиации страны. Свои умения покажут чемпионы мира и Европы. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

Фестиваль «Небо: теория и практика» будет проходить в течение двух дней — 22 и 23 мая. В программе мероприятия выступления лучших пилотажных групп.

Гости фестиваля увидят пилотаж реактивных моделей RusJet. Они покажут разные фигуры высшего пилотажа: развороты практически на месте в любой плоскости, зависание в воздухе, сложные вращательные маневры, скоростные проходы, пилотаж парой.

В рамках фестиваля пройдут авиационные гонки, команды поборются за Кубок МАРЗ.

Перед зрителями выступит семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту, лучший пилот столетия по версии международной авиационной федерации Светлана Капанина.

Также на фестивале пройдут этап Кубка Подмосковья по спорту сверхлегкой авиации и чемпионат Подмосковья по вертолетному спорту.

Традиционный авиационный фестиваль «Небо: теория и практика» проведут на аэродроме Черное. Мероприятия организовали при поддержке Министерства культуры Подмосковья и администрации городского округа Балашиха. Полную программу фестиваля можно посмотреть на сайте.