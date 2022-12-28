Подмосковье 28 декабря 2022, 14:35 Авиационно-спасательный центр МЧС в Жуковском получил новый вертолет от Ростеха Фото: Ростех

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал МЧС России четыре усовершенствованных вертолета Ми-8МТВ-1. Машины оснащены новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием и современной системой автоматического управления полетом. Это позволяет использовать их в любое время суток, а также при плохой погоде.

Вертолеты отправились в Жуковский, Красноярский, Южный и Хабаровский авиационно-спасательные центры МЧС России.

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«Наша авиация активно применяется для выполнения задач разной сложности и на различной местности. Только за этот год общий налет составил около 12 тысяч часов и выполнено более 15 тысяч полетов», — подчеркнул глава МЧС России Александр Куренков.

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Таким образом, министерство нуждается в постоянном пополнении специальных подразделений авиатехникой, адаптированной под задачи ведомства с учетом современных реалий и технологий.

Новые вертолеты оборудованы спасательной лебедкой грузоподъемностью 300 килограммов, а также внешней подвеской, позволяющей перевозить крупногабаритные грузы массой до 4 тонн. Два дополнительных внутренних топливных бака увеличивают дальность полета с 620 до 1050 километров. Кроме того, на модернизированных Ми-8МТВ-1 применена отечественная вспомогательная силовая установка ТА-14 мощностью 30 кВт. Благодаря ей предельная продолжительность непрерывной работы в генераторном режиме выросла с 30 минут до 5 часов.

В начале декабря губернатор Андрей Воробьев проверил производство боевых дронов в Жуковском. Боевые беспилотники особо незаменимы на передовой — их в Подмосковье производят на 10 предприятиях.

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