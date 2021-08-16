Авиашоу в небе над Истрой провели в День Воздушного флота

День Воздушного флота отметили в городском округе Истра авиационным шоу. В небо поднялись несколько пилотажных групп, которые выполняли сложные фигуры, демонстрируя свое мастерство.

В празднике участвовали сразу шесть самолетов. Одной из крылатых машин управляла мастер спорта Ирина Маркова. Журналист и блогер Алексей Пивоваров восхитился умениями талантливой спортсменки. Он честно признался, что повторить фигуры, которые выполняет Маркова, он не может.

Источник фото: телеканал «360»

«Это же самое прикольное в авиашоу — ты смотришь и думаешь: „Как это они так могут“. Когда управляешь сам, это совершенно другая степень свободы. Не знаю с чем сравнить. Это как первый секс», — поделился Пивоваров.

Над площадкой вертолетного центра «Хелипорт Истра» в небо поднялась единственная в России пилотажная группа на поршневых самолетах «Первый полет». Практически каждый пилот в группе имеет титул чемпиона мира или Европы, рассказал руководитель «Первого полета» Дмитрий Самохвалов.

«Мы этим занимаемся целенаправленно. Каждый год поддерживаем свой уровень», — подчеркнул он.

Источник фото: телеканал «360»

Тренировки перед показательными выступлениями проходили несколько недель. Как отметил председатель совета директоров группы компаний «Хелипорты России» Александр Хрусталев, День Воздушного флота — это очередной повод любителям самолетов и вертолетов собраться и поделиться мнениями, новинками и рассказать о своих последних достижениях.

«Это наш праздник, и в этот день мы должны обязательно собраться. Мы видим, что нас много, продолжаем прирастать. И это круто», — подчеркнул он.

Источник фото: телеканал «360»

Сложными фигурами, которые выполняли самолеты, восхитились даже далекие от авиации люди. Видеоблогер и автолюбитель Эрик Давидович признался, что тоже вслед за пилотами готов подняться в небо. Только там можно почувствовать скорость, которая уже недоступна на большинстве дорог.

«Шикарное авиашоу. Четкая и детальная организация. Максимально красиво. Мне очень понравилось», — поделился он.

После демонстрационной части авиационного праздника на территории вертолетного комплекса «Хелипорт Истра» устроили концерт, который завершился торжественным фейерверком.