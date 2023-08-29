Авиашоу показали в Луховицах ко Дню города | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 10:17 Авиашоу показали в Луховицах ко Дню города Телеканал «360»

Читать 360tv в

День города отпраздновала огуречная столица Подмосковья. Луховицам исполнилось 66 лет. В округе прошел конкурс парикмахеров, концерт с салютом и авиашоу. Летчики продемонстрировали фигуры высшего пилотажа.

Конкурс парикмахерского искусства прошел в Луховицах впервые. Стилисты продемонстрировали свое мастерство, лучшие их них получили награды. Также в День города открыли обновленную доску почета с фотографиями лучших жителей и тружеников округа: это слесари, учителя, врачи, водители автобусов, индивидуальные предприниматели.

Реклама

К поздравлениям города присоединились летчики-испытатели авиационного завода, которые продемонстрировали фигуры высшего пилотажа. Минимальная высота во время полета достигала всего 200 метров, а скорость — 900 километров в час. Такое авиашоу ко Дню города впервые представили в Луховицах в 2022 году.

«Нам всем посчастливилось жить и работать в прекрасном уголке Подмосковья. <…> Луховицы — это город авиаторов, город молодежи, город спорта, аграрная столица Московской области. Именно у нас выращивают самые вкусные огурцы в мире, именно здесь у нас строят быстрокрылые МиГи. Наше богатство — люди», — сказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Завершился вечер салютом и выступлением Сергея Дубровина из группы «Фристайл», Василия Киреева из «Премьер-министра» и Марины Киреевой из группы «Краски».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».