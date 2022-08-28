Авиашоу ко Дню города подарил луховчанам завод «МиГ»

Луховицам исполнилось 65 лет. Праздник провели со столичным размахом. С самого утра в парке работали многочисленные площадки — ярмарка, мастер-классы, аттракционы.

В честь юбилея на главной сцене города выступили музыканты и певцы. Хедлайнером праздника стал Звонкий. По традиции в день рождения города наградили тех жителей, которые своим трудом прославляют Луховицы.

«В 57-м году это был пристанционный поселок, сейчас это город. Более 60 тысяч жителей у нас. Идет активно вперед промышленность, новые инвесторы. Мы ставим рекорды в сельском хозяйстве. Мы прославляем Луховицы не только на земле, но и на небе», — рассказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Авиационный завод «МиГ» приготовил для горожан особенный подарок. В небе над городом летчики-испытатели устроили шоу. Они продемонстрировали парный и одиночный пилотаж самолетов. Минимальная высота во время полета достигала всего 200 метров, а скорость достигала 900 километров в час.