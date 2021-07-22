Авиасалон МАКС в самом разгаре. Вот как не пропустить его главные события

Мощный российский истребитель, вертолеты, беспилотники и даже прототип нового скафандра для полета в космос — этот МАКС умеет удивлять. Пятнадцатый, юбилейный авиасалон освещают все СМИ страны. Прямые включения и репортажи смотрите в нашем эфире, также следить за новостями можно в эфире «Дорожного радио» на частоте 96.0 FM.

«Дорожное радио» всю неделю здесь, из Жуковского, освещает все самые интересные события, мероприятия. Надо сказать, что за полмесяца до начала авиасалона мы также разыгрывали пригласительные сюда, а здесь мы заботимся о наших слушателях, о гостях мероприятия. Разместили классные желтые пуфики, на которых можно лечь и смотреть на мастерство пилотажных групп», — рассказала ведущая «Дорожного радио» Дарья Далинская.

Источник фото: телеканал «360»

Пожалуй, главное событие авиасалона — презентация нового отечественного истребителя Checkmate. По словам создателей, легкий тактический самолет составит конкуренцию знаменитому F-35. Первый полет истребителя запланирован на 2023-й год, но ознакомиться с ним можно уже сейчас — при наличии ПЦР-теста или QR-кода. Завершится авиасалон 25 июля.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее мы сообщали, что Ростех представил на авиасалоне МАКС-2021 малогабаритную модульную систему радионавигации для безопасной посадки самолетов и вертолетов.