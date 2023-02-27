Подмосковье 27 февраля 2023, 23:15 Авиамониторинг поможет предотвратить лесные пожары в Подмосковье в 2023 году

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В Подмосковье с 1 апреля начнут осуществлять авиамониторинг над лесами, чтобы предотвратить пожары. Он продлится до 15 ноября, сообщили в пресс-службе Комлесхоза региона.

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Контракт на организацию полетов легких одномоторных самолетов над лесами региона заключил подведомственный Комитету лесного хозяйства Подмосковья «Центрлесхоз», уточнили в пресс-службе.

«Общий объем составляет 698 летных часов. Авиамониторинг начинаем с 1 апреля и продлится он до 15 ноября. К патрулированию будут привлечены три самолета Cessna-182/172», — рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Председатель Комитета лесного хозяйства региона Олег Баженов уточнил, что на 2023 год утверждены четыре маршрута авиапатрулирования, зона мониторинга составляет почти 900 тысяч гектаров.

«Авиационное патрулирование будет проводиться от одного до трех раз в сутки с учетом класса пожарной опасности в лесах, в зависимости от условий погоды и наличия действующих лесных пожаров», — уточнил Баженов.

Общая протяженность маршрутов составит почти 2300 километров.

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