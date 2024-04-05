Подмосковье 05 апреля 2024, 14:39 Авиамоделисты из Химок победили на всероссийских соревнованиях в Вологде Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» в Химках заняли 1-е место на всероссийских соревнованиях по авиамодельному спорту. Состязания проходили в Вологде.

Спортсмены достойно представили Подмосковье на соревнованиях. Им противостояли 30 команд из девяти регионов страны. Химчане стали лучшими в классе моделей F-2D «Воздушный бой».

Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Эти соревнования собрали сильнейших спортсменов России. Только благодаря упорным тренировкам и грамотной работе тренерского состава наши ребята смогли превосходно показать себя и достойно отстоять честь нашего округа! Мы все очень гордимся спортивными достижениями химчан! Желаю юным авиамоделистам дальнейших успехов!» — сказала лидер Движения общественной поддержки в Химках Мариана Полякова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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