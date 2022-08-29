Авиакомпания «Россия» начнет предлагать на борту напитки подмосковной «Черноголовки»
Пассажиры авиакомпании «Россия» смогут заказать на борту самолета напитки подмосковной компании «Черноголовка» — «Байкал» и «Тархун». Об этом сообщил зампред правительства области Георгий Филимонов.
Компания начала сотрудничество с компанией «Домодедово кейтеринг» и еще двумя авиационными дистрибьюторами, которые поставляют напитки на рейсы Москвы и Санкт-Петербурга, а также в аэропорт Шереметьево, рассказал Филимонов.
«Это значит, что теперь пассажиры самолетов смогут заказать напитки и снеки от „Черноголовки“», — сказал зампред.
Кроме того, напитки «Черноголовки» можно встретить в «Сапсанах» и «Ласточках».
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в лидеры рейтинга экономической активности. За полгода региону удалось привлечь свыше 500 миллиардов рублей инвестиций.