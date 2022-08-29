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    29 августа 2022, 17:19

    Авиакомпания «Россия» начнет предлагать на борту напитки подмосковной «Черноголовки»

    Александра Перепечаева, Юлия Уткина

    Пассажиры авиакомпании «Россия» смогут заказать на борту самолета напитки подмосковной компании «Черноголовка» — «Байкал» и «Тархун». Об этом сообщил зампред правительства области Георгий Филимонов.

    Авиакомпания «Россия» начнет предлагать на борту напитки подмосковной «Черноголовки»

    Компания начала сотрудничество с компанией «Домодедово кейтеринг» и еще двумя авиационными дистрибьюторами, которые поставляют напитки на рейсы Москвы и Санкт-Петербурга, а также в аэропорт Шереметьево, рассказал Филимонов.

    «Это значит, что теперь пассажиры самолетов смогут заказать напитки и снеки от „Черноголовки“», — сказал зампред.

    Кроме того, напитки «Черноголовки» можно встретить в «Сапсанах» и «Ласточках».

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в лидеры рейтинга экономической активности. За полгода региону удалось привлечь свыше 500 миллиардов рублей инвестиций.