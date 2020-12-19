Августовскую икону Божией Матери подарили Звездному Городку
После торжественного вручения икону освятили. Приложиться к ней пришли десятки верующих.
«Та история, которую сегодня вспомнили, — это история нашего славного воинства, которое побеждало врагов своих с молитвой», — сказал отец Александр.
Икону написали в 1916 году. По рассказам русских солдат тех лет, они увидели на небе Божию Матерь с младенцем Иисусом Христом на одной ее руке. Другая рука Богоматери указывала на запад. После этого разыгралось большое сражение под Августовом, в котором Россия победила. В том поединке ни один из свидетелей явления не погиб.
После долгих поисков Августовскую икону удалось найти, рассказал депутат Московской областной думы Вячеслав Фомичев. Добровольцы подготовили киот, собрали архивные записи о создании иконы и чудесном явлении Божией Матери.
«Изучая эту историю, мы как раз узнали об этом явлении. И сейчас мы прославляем, мы ездим по территории Московской области. И, конечно, где в храмах нет (а почти, к сожалению, нигде нет), мы вручаем эту икону. Это наша защитница», — добавил политик.
Теперь Августовская икона Божией Матери будет находиться в храме Преображения Господня на постоянной основе. О появлении новой иконы в Звездном Городке возвестил звон церковных колоколов.