Августовскую икону Божией Матери подарили Звездному Городку

Храм Преображения Господня в Звездном Городке получил в подарок Августовскую икону Божьей Матери. Она написана в честь явления Богоматери 1 августа 1914 года. С тех пор воины почитают ее как защитницу.

После торжественного вручения икону освятили. Приложиться к ней пришли десятки верующих.

«Та история, которую сегодня вспомнили, — это история нашего славного воинства, которое побеждало врагов своих с молитвой», — сказал отец Александр.

Икону написали в 1916 году. По рассказам русских солдат тех лет, они увидели на небе Божию Матерь с младенцем Иисусом Христом на одной ее руке. Другая рука Богоматери указывала на запад. После этого разыгралось большое сражение под Августовом, в котором Россия победила. В том поединке ни один из свидетелей явления не погиб.

После долгих поисков Августовскую икону удалось найти, рассказал депутат Московской областной думы Вячеслав Фомичев. Добровольцы подготовили киот, собрали архивные записи о создании иконы и чудесном явлении Божией Матери.

«Изучая эту историю, мы как раз узнали об этом явлении. И сейчас мы прославляем, мы ездим по территории Московской области. И, конечно, где в храмах нет (а почти, к сожалению, нигде нет), мы вручаем эту икону. Это наша защитница», — добавил политик.

Теперь Августовская икона Божией Матери будет находиться в храме Преображения Господня на постоянной основе. О появлении новой иконы в Звездном Городке возвестил звон церковных колоколов.