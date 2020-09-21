Августовское тепло вернется в московский регион

Жителей Москвы и Подмосковья в последних числах сентября ждет бабье лето. Воздух прогреется до +20…+22 градусов.

Как сообщил сайт «Метеовести», это произойдет во второй половине этой недели. Таким образом, в регион во второй раз придет бабье лето.

В понедельник, 21 сентября, в Москве и области синоптики пообещали до +16 градусов. Осадков не ожидается. Атмосферное давление будет в пределах нормы, оно составит 748 миллиметров ртутного столба.

При этом Гидрометцентр объявил в московском регионе «желтый» уровень погодный опасности. Он будет действовать до 21:00 22 сентября. Порывы ветра могут достигнуть 16 метров в секунду. При этом, по данным сайта Gismeteo, уже во вторник воздух прогреется до +20 градусов.

Октябрь, по прогнозам синоптиков, порадует относительно теплой погодой. В начале месяца будет +9…+14 градусов. В середине первой декады воздух может прогреться до +20 градусов. В середине октября днем ожидается +10…+15 градусов. В последних числах октября специалисты обещают не более +10 градусов в дневные часы.