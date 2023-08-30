Подмосковье 30 августа 2023, 14:03 Августовская педагогическая конференция прошла в Электростали Министерство образования Московской области

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В администрации городского округа Электросталь состоялась традиционная Августовская педагогическая конференция. Итоги прошедшего учебного года подвела глава местного управления образования Елена Митькина.

Митькина отметила, что 15 из 18 школ муниципалитета попали в зеленую зону, а 14 из них заняли лидирующие позиции в рейтинге. На протяжении последних пяти лет местные учебные заведения не попадали на критический уровень, что говорит о высоком уровне образования для всех учеников.

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Также на конференции вручили награды отличившимся преподавателям. Учителя получили почетные грамоты и благодарственные письма от губернатора, а также знаки отличия за заслуги перед городом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в регионе до конца года.

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