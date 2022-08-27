Августовская конференция школьных учителей прошла в Солнечногорске

Педагоги школ городского округа Солнечногорск собрались на августовскую конференцию. Все учителя, работающие по обновленным Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), с 1 сентября должны пройти курсы повышения квалификации.

На конференции преподаватели обсудили новые стандарты, поговорили о национальных проектах и современных цифровых платформах. Также вспомнили про последствия пандемии — школам предстоит вернуться к доковидной форме обучения.

«Мы поговорили по существу о тех нормативных актах — это школа Минпросвещения России. Проект позволит каждой школе определить тот уровень, на котором она сейчас находится, и стремиться к более высокому», — отметила директор МКУ ДПО «Учебно-методический центр» Солнечногорска Наталья Клюева.

Благодаря проекту, добавила она, в каждой отдельно взятой школе образовательный процесс станет более качественным.

Три из солнечногорских школ прошли строгий отбор для участия в экспериментальном региональном проекте «Эффективная начальная школа». Педагоги школ участвуют в профильных конкурсах. Наиболее успешных наградили на конференции.