Подмосковье 30 января 2024, 10:05 Аварию с поврежденным участком трубопровода устранили на улице Кирова в Химках

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Водоснабжение трех домов, которые пострадали от прорыва трубы на улице Кирова в Химках, возобновили. Ремонт участка завершился, и сегодня рабочие восстановят асфальт на месте аварии.

«Вчера на улице Кирова произошла авария трубы холодного водоснабжения. Был большой ремонт, меняли два метра участка. Раскопали часть улицы. Работы проводились на глубине трех метров. Три дома оставались без холодной воды. Сейчас работы завершены, водоснабжение восстановлено», — написал в своем Telegram-канале глава Химок Дмитрий Волошин.

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Сегодня на улице Кирова будут восстанавливать асфальт, который пришлось снять для доступа к трубам. По слова Волошина, эти работы выполнят до 14:00. После этого автобусы начнут ходить по привычной схеме.

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