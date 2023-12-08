Подмосковье 08 декабря 2023, 21:09 Аварию на теплотрассе на улице Осипенко устранили в Сергиевом Посаде Администрация Сергиево-Посадского городского округа

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Авария на теплотрассе СТЭК на улице Осипенко устранена, сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов. Проведение ремонтных работ потребовало серьезных усилий.

Дмитрий Акулов подчеркнул, что поврежденные трубы пролегают на глубине четырех метров.

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«Для поиска места прорыва пришлось нанимать специализированную организацию», — указал Дмитрий Акулов.

Глава городского округа добавил, что работы по ремонту поврежденного участка ведутся с самого утра. После устранения утечки температура входящего теплоносителя в нескольких домах по проспекту Красной Армии вернется к нормативу.

«Продолжаем следить за ситуацией, поручил специалистам регулярно выполнять замеры», — подытожил глава Сергиево-Посадского округа.

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