Подмосковье 17 января 2024, 13:14 Аварию на теплосетях устранили в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Жители сообщили через социальные сети о порыве горячего водоснабжения в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске. Аварийные бригады оперативно выявили и устранили протечку.

Прорыв сетей произошел вблизи детского сада № 32. Специалисты «Газпром теплоэнерго» полностью заменили два изношенных отвода. На время работ ограничили подачу горячей воды и отопления в шести жилых домах.

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Накануне аварийная бригада заменила еще один изношенный участок трубы у дома № 6 в микрорайоне Рекинцо. При проведении земляных работ повредили основной и резервный кабели электроснабжения. Специалисты «Россетей» оперативно выполнили аварийно-восстановительные работы, запитав жилые дома от дизельного генератора. Также аварийная бригада заменила вышедший из строя кабель в доме № 2.

«Авария на сетях была сложной, для ее устранения пришлось временно ограничить подачу горячей и холодный воды, отопления в дома. Бригада работала в круглосуточном режиме. Ход работ на месте контролировали совместно с министром энергетики Александром Самариным. На сегодняшний день подача всех ресурсов в многоквартирные дома и соцобъекты восстановлена», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Местные и региональные власти продолжают держать на особом контроле ситуацию с теплоснабжением и электроснабжением в городском округе Солнечногорск.

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