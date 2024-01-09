Подмосковье 09 января 2024, 16:17 Аварию на теплосети в Люберцах устранят через несколько часов Аварийная бригада выполняет огневые сварочные работы / Наталья Лымарь

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На Октябрьском проспекте в Люберцах продолжает работу аварийная бригада. В результате порыва трубопровода без тепла и горячей воды остаются несколько домов на улицах Кирова, Новой, Парковой и Октябрьском проспекте. Коммунальщики планируют закончить ремонт до конца дня.

«Произошел порыв магистральной трубы, которая идет от котельной к центральным тепловым пунктам жилых домов. Проводятся работы», — сообщил заместитель главы городского округа Люберцы Константин Карпов.

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Небольшую утечку в сетях обнаружили еще на новогодних праздниках. Но в связи с сильными морозами вскрывать грунт и оставлять дома без горячей воды и тепла на время работ не стали.

Наталья Лымарь Наталья Лымарь Наталья Лымарь Наталья Лымарь Наталья Лымарь Наталья Лымарь

«Все это время котельная работала на подпидке, но сегодня в ночь утечка увеличилась. У нас задача как можно быстрее дать жителям тепло, и мы уже приступили к огневым сварочным работам. Большое спасибо Люберецкой администрации и руководству Люберецкой теплосети за решения и помощь с техникой и персоналом», — отметил заместитель главного инженера по теплоснабжению ООО «Любэнергоснаб» Вадим Свирельников.

Работы займут еще несколько часов, после чего трассу начнут заполнять горячей водой. По словам специалистов, тепло в дома будет возвращаться постепенно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал зампредов честно сообщать ему о коммунальных проблемах на разных территориях. По его словам, умалчивание в данном случае опасно.

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