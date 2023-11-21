Подмосковье 21 ноября 2023, 16:17 Аварию на теплосети устранили на Московской улице в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Компания «Мосэнерго» устранила прорыв на трубопроводе вблизи дома № 11 на Московской улице в Химках. Сейчас подача тепла в квартиры полностью восстановлена.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Пока чинили трубопровод подачу отопления ограничили. Все работы закончили за четыре часа.

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«Сегодня наш оперативный штаб зафиксировал обращения жителей дома № 11 о перебоях в теплоснабжении. На место выехала аварийная бригада. Для надежности приняли решение заменить участок теплосети протяженностью три метра. Сейчас работы уже завершены», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение восстанавливают 13 бригад на улицах Речной, Мельникова, Ватутина, Фрунзе, Кирова, 9 Мая, Панфилова, Микояна, Пожарского и Совхозной. Резервные схемы смонтируют у дома № 8 на улице Дружбы, дома № 18 на улице Спартаковской и вблизи дома № 1 на улице Родионова. Байпасы установят на восьми адресах.

Штаб по вопросам теплоснабжения будет работать весь отопительный сезон. Сделать заявку на ремонт трубопровода можно по горячей линии администрации: +7 (495) 793-01-01, а также по телефонам тепло-снабжающей компании «Мосэнерго»: +7 (495) 276-95-59 и +7 (495) 225-14-33.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он подчеркнул, что на эти цели выделят более 320 миллиардов рублей, и назвал тему «чувствительной и важной».

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