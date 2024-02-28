Подмосковье 28 февраля 2024, 14:37 Аварию на сетях водоснабжения в микрорайоне Дружба в Мытищах устранят до вечера Роман Яковлев

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Несколько домов микрорайона Дружбы в Мытищах остались без воды 28 февраля. Причиной стала авария на одной из труб городской сети. Сейчас бригады занимаются ее восстановлением. Ожидается, что восстановительные работы завершат к 17:00.

Без воды остались несколько домов на Октябрьской и Парковой улицах, а также на улице Разина и 3-я Парковая. Аварийные службы организовали для местных жителей подвоз питьевой и бытовой воды.

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«У нас пропала только холодная вода, авария произошла между 11 и 12 часами. Из водовоза вода хорошая, можно пить, набираю себе домой», — прокомментировал местный житель.

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