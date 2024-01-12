Подмосковье 12 января 2024, 10:54 Аварию на канализационных сетях устранили в Сергиевом Посаде Фото: Дмитрий Зайчиков

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Вечером 11 января на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде грязная вода пошла верхом из канализационного колодца, расположенного на проезжей части. Специалисты установили, что причиной стал засор канализации.

Ночью бригада «Водоканала» устраняла аварию. На место ЧП также выехал глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов.

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«Все службы были мобилизованы на устранение засора канализации и его последствий», — отметил Акулов.

Специалисты установили, что причиной засора стали пищевые отходы.

«Почему-то всем кажется, что канализационные трубы больших размеров, но это не так. Пожалуйста, выбрасывайте мусор туда, где он должен быть, и тогда таких ситуаций не будет у нас», — прокомментировал начальник канализационной службы «Водоканала» Александр Чуринов.

Ранее Андрей Воробьев рассказывал о работе по модернизации системы ЖКХ в регионе, а также о принципах качества выполнения этих задач.

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