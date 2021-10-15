Аварию на канализационной станции оперативно устранили в Дзержинском

В Дзержинском вечером 14 октября произошло подтопление канализационной насосной станции грунтовыми и канализационными стоками. Из-за этого оказалось затопленным насосное отделение. Сейчас подтопление ликвидировано, электродвигатель восстановлен и заказан новый насос для замены вышедшего из строя.

Начальник отдела ЖКХ и работы с управляющими компаниями администрации Дзержинского Оксана Пидгирская рассказала, что на станции всегда дежурят, поэтому информация о подтоплении поступила оперативно. Сразу же была организована работа по откачке воды.

«К сожалению, один насос вышел из строя и пришлось задействовать дополнительные силы», — пояснила Оксана Пидгирская.

Глава города Сергей Будкин лично отправился на место аварии. Он сообщил, что помощь оказали ООО «Ривит» и компания «Стройсоюз» — они предоставили свою технику и сотрудников. Также на связи постоянно было областное Министерство ЖКХ, которое также прислало своих специалистов.

Сейчас два насоса работают в штатном режиме, все находится под контролем: подтопление ликвидировано, электродвигатель восстановлен, новый насос уже заказан, жизнеобеспечению города ничего не угрожает. Полностью устранить все последствия подтопления коммунальщики планируют в течение трех дней.