Аварию на канализационной магистрали ликвидируют в Химках

Ход работ по ликвидации аварии на канализационной магистрали в микрорайоне Левобережный проверил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Сложнейший засор образовался по вине предприятия, которое сбрасывало в канализацию строительный мусор, включая жидкий бетон.

«В результате пострадал весь микрорайон, затопило подвалы нескольких домов. Мы уже привлекли правоохранительные органы, действиям предприятия дадут правовую оценку — виновные обязательно понесут ответственность», — отметил глава Химок.

Засор в трубе оказался такой сложности, что обычным способом устранить его специалистам «Химводоканала» не удалось. Поэтому было принято решение заменить участок трубы протяженность 93 метра. Для этого придется провести раскопки до глубины 15 метров, где закопана труба. Временно на аварийном участке запустили мобильную канализационную систему — проложили резервную трубу, по которой сейчас проходит канализация.

«Мы увеличили в водоканале количество аварийных бригад в микрорайоне Левый Берег до трех. Если вдруг пойдут жалобы или подтопления, мы сразу же поставим откачивающие помпы и тем самым исключаем возможность подтопления. Поэтому ситуация с жителями для нас крайне важна, мы держим ее на особом личном контроле», — сообщил генеральный директор ОАО «Химкинский водоканал» Сергей Стригуненко.

Восстановительные работы должны завершить до конца июня. На месте развернут штаб, более 60 специалистов привлечены к ремонтным работам.