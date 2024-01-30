Подмосковье 30 января 2024, 09:24 Аварию на электросетях в Шатуре устранят в течение двух часов Unsplash

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Энергетики работают над ликвидацией аварии, которая произошла на электросетях в Шатуре. Ремонт планируется выполнить в течение двух часов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Алексей Артюхин.

Из-за аварии произошло аварийное отключение электроэнергии по проспекту Ильича, а также на улицах Клары Цеткин, Энергетиков, Школьной, Московской, Радченко и Красноармейской.

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Технологический сбой устраняют «Шатурские электросети». В течение двух часов подачу электричества должны восстановить.

В этом году Москва и Подмосковье превысили пики потребления электроэнергии, особенно в период праздников. В некоторых городских округах из-за перегрузки возникли перебои. Губернатор Андрей Воробьев и министр энергетики России Николай Шульгинов определили вектор модернизации системы.

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