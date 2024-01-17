17 января 2024, 13:16
Аварийным бригадам в Солнечногорске доставили 60 порций горячего обеда
Комплексные обеды подготовили для специалистов коммунальных служб, задействованных в устранении аварий на сетях в Солнечногорске. Повара ресторана «Монпасье» приготовили для них 60 порций.
Горячие обеды доставили аварийным бригадам «Газпром теплоэнерго». В меню был куриный суп с лапшой, гречка с котлетой и капустный салат. Доставку обедов для специалистов коммунальных служб продолжат.
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«Сегодня в округе сложилась достаточно непростая ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Все видят, насколько активно работают бригады по восстановлению отопления. Работа у них идет в круглосуточном режиме», — отметила учредитель ресторана «Монпансье» в Солнечногорске Наталья Нестерова.
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Солнечногорск
Коммунальные аварии
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