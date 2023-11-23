Подмосковье 23 ноября 2023, 10:01 Аварийный жилой дом снесли на улице Галочкина в Орехово-Зуеве мособлархитектура

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Снос аварийного жилого дома № 1 завершили в Орехово-Зуеве на улице Галочкина. Участок освободили от ветхого строения и подготовили для дальнейшего использования.

Мособлархитектура

«Переселение жильцов этого дома завершилось в сентябре. Здание двухэтажное, кирпичное, площадью порядка 440 квадратных метров. Основные элементы находились в аварийном состоянии и были частично разрушены. В связи с моральным износом конструкций объект признали аварийным и подлежащим сносу. Дом уже демонтирован, участок свободен от застройки», — рассказал министр Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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В Орехово-Зуеве выявили 307 недостроев, из которых снесли или достроили 231 объект. Работы в этом направлении продолжаются.

Губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом. По его словам, где-то нужно сносить недострои и ветхие здания, где-то нужно своевременно выставлять на аукцион площадки для бизнеса. Все это влияет на экономическое благополучие и порядок в регионе.