Подмосковье 16 февраля 2024, 15:57 Аварийный жилой дом снесли на Советской улице в Бронницах Мособлархитектура

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Специалисты завершили снос аварийного дома № 10 на улице Советская в Бронницах. Демонтаж осуществлялся в рамках программы по обнаружению и устранению объектов незаконной застройки, а также аварийных зданий на территории Московской области.

Министр архитектуры и градостроительства правительства Подмосковья Владислав Гордиенко сообщил, что аварийное двухэтажное кирпичное здание, построенное в 1956 году, имело общую площадь более тысячи квадратных метров. Оно находилось в плохом состоянии и частично обрушилось.

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«В 2015 году произведены необходимые мероприятия по переселению жильцов — 12 квартир. В декабре 2023 года были проведены работы по демонтажу. В настоящий момент территория свободна от аварийной постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован», — указал Владислав Гордиенко.

Администрация городского округа Бронницы рассматривает возможности дальнейшего использования освободившегося земельного участка для благоустройства территории, включая размещение плоскостной автомобильной парковки и объектов общественного назначения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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