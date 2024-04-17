Подмосковье 17 апреля 2024, 20:49 Аварийный забор убрали во 2-м Рупасовском переулке в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360tv в

Во 2-м Рупасовском переулке демонтировали аварийные секции забора, представлявшие угрозу для безопасности жителей. Решение о демонтаже приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям городского округа Мытищи.

Участок, на котором находился забор, принадлежит Министерству обороны России, которое и несет ответственность за его содержание.

Реклама

На основании решения комиссии убрали пять аварийных секций. Ожидается, что до 27 апреля собственник приведет оставшуюся часть забора в надлежащее состояние. В случае обнаружения неисправимых повреждений, эти участки также будут демонтированы.

В рамках улучшения инфраструктуры и повышения безопасности в городе, в минувшую пятницу было снесено здание бывшей пожарной части, расположенное в 1-м Рупасовском переулке. На его месте планируется строительство нового «Центра гражданской защиты городского округа Мытищи». Новое здание рассчитано на размещение двух аварийно-спасательных автомобилей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».