Подмосковье 14 декабря 2023, 16:00 Аварийный участок теплосетей в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске заменят к концу года Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Работа по модернизации сетей теплоснабжения продолжается в Солнечногорске. К концу года заменят участок отопления и горячего водоснабжения протяженностью 350 метров в микрорайоне Выстрел.

Жители микрорайона Выстрел последние годы сталкиваются с не соответствующей нормативу температурой отопления и горячей воды в квартирах. Сети изношены на более чем 90%. Их приняли в муниципальную собственность от Министерства обороны в апреле. Теперь предстоят масштабные работы по их ремонту.

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Муниципальное предприятие «ИКЖКХ» уже заменило аварийный участок протяженностью почти 400 метров. Сейчас за счет местного бюджета меняют сети вблизи дома № 22. Подрядчик планирует завершить первый этап реконструкции до конца декабря.

Отметим, что отопление и горячая вода жителям подаются в полном объеме. Кратковременные ограничения на несколько часов будут только при переключении домов. Оставшиеся 12 километров сетей заменят в 2024 году. Микрорайон включили в госпрограмму по капремонту сетей.

«Мы также инициировали и передачу котельной на баланс муниципалитета, чтобы включить ее в программу по реконструкции. Это позволит нам комплексно решить проблему с качественным обеспечением теплом и горячей водой микрорайона», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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