Аварийный недострой снесли в деревне Ратчино

Воскресенск избавился от еще одного недостроя. Аварийное здание ликвидировали в деревне Ратчино. На его месте проведут комплексное благоустройство.

Двухэтажное здание появилось в деревне в начале 90-х, а когда у застройщика появились финансовые трудности, строительство остановили. С тех пор аварийный объект портил облик деревни. Специалисты обнаружили многочисленные дефекты и повреждения в конструкции, после чего недострой снесли. Судьбу объекта решали администраци округа и Мособлархитектура.

Министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко отметил, что образовавшийся пустырь готовят к благоустройству.

«В настоящее время здание полностью снесено, участок площадью порядка 3000 квадратных метров свободен от постройки, в планах выполнение комплексного благоустройства территории», — рассказал Гордиенко.

Всего в Воскресенске за 4,5 года обнаружили 56 недостроев, из которых 22 — самовозведенные. Работы по сносу, дострою и приведению в нормативное состояние провели на 29 объектах.