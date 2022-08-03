Аварийный многоквартирный дом снесли в Клину

В Подмосковье проводится активная работа по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства и аварийных зданий. В текущем году в Клину снесли здание многоквартирного дома, который находился в аварийном состоянии.

Пятиэтажный дом 1962 года признали аварийным, его уже ранее расселили, это произошло еще в 2015 году. Жильцам предоставили квартиры на улице 60 лет Комсомола.

«С тех пор объект пустовал, в нем случались пожары, аварийный дом представлял опасность, в том числе для детей и подростков. В 2020 году администрация городского округа Клин выполнила работы по подготовке строения к сносу. Летом этого года объект был полностью ликвидирован, земельный участок расчищен от строительного мусора», — рассказал председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

За четыре с половиной года в Клину обнаружили 179 объектов незавершенного строительства, из них 76 оказались самовольными. Уже удалось ликвидировать или привести в порядок 119 зданий, это больше половины от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжаться.