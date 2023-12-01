Подмосковье 01 декабря 2023, 13:15 Аварийный многоквартирный дом снесли на 3-й Крестьянской улице в Мытищах Мособлархитектура

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Расселенный жилой дом № 18 снесли на 3-й Крестьянской улице в Мытищах. Здание признали аварийным.

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«Двухэтажный кирпичный дом включили в программу по переселению жителей из аварийного жилищного фонда. Основные элементы строения были частично разрушены, объект признан аварийным и подлежащим сносу на основании заключения межведомственной комиссии», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Жильцов расселили в феврале 2022 года, а теперь дом полностью демонтировали. Участок свободен от застройки и строительного мусора.

В Мытищах выявили 328 аварийных домов и недостроев. Снесли или привели в соответствие 199 их них, что составляет 61% от общего количества. Работы продолжаются.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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