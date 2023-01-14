14 января 2023, 18:26
Аварийный дом в Балашихе запланировали расселить
Двухэтажный деревянный дом в Балашихе, который находится в аварийном состоянии, собираются расселить до декабря 2024 года. Все инженерные коммуникации дома 1953 года постройки износились, на стенах образовался грибок, также жильцов дома беспокоят крысы.
Ветеран труда и почетный работник образования Раиса Халмашкеева живет в доме почти 60 лет. По ее словам, капремонт здания за все это время не проводился. Бывший педагог в школе старается поддерживать квартиру в порядке своими силами.
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«Летом у нас была комиссия из ЖКХ и администрации. По итогу составили акт, обещали провести обработку дома для пожароустойчивости, залатать дыры в стенах и отремонтировать фасад. Однако никто ничего не сделал по сей день», — сообщила Раиса Халмашкеева.
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В доме восемь квартир, в одной из них живет семья инвалидов-колясочников. Здание обещали расселить сначала в 2010 году, затем в 2013 году, однако этого не произошло.
В администрации Балашихи сообщили, что дом признали аварийным. Его расселение пройдет в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда» до конца декабря следующего года. Затем деревянную постройку снесут.
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Балашиха
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