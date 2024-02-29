Подмосковье 29 февраля 2024, 18:13 Аварийный дом снесли в селе Узуново в Серебряных Прудах Мособлархитектура

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Работа по ликвидации аварийных зданий продолжается в Подмосковье. Недавно еще один такой объект снесли в городском округе Серебряные Пруды.

Одноэтажный кирпичный дом № 17 построили в 1968 году. Здание находилось в селе Узуново, в микрорайоне Северный.

«Порядка 10 лет объект пустовал и находился в ненадлежащем, запущенном состоянии. Его признали аварийным и подлежащим сносу. В феврале 2024 года постройку демонтировали. Работы полностью завершены, строительный мусор вывезен и утилизирован», — сообщил министр правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В Серебряных Прудах было 37 аварийных и недостроенных объектов. Снесли или достроили уже 28 из них.

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