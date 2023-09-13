13 сентября 2023, 13:31
Аварийный дом снесли в селе Красный Путь
Аварийный дом снесли в селе Красный Путь в Домодедове. На его месте планируют провести благоустройство.
Как рассказали в Мособлархитектуре, здание расположено на территории психиатрической больницы № 19 и долгое время не использовалось. Многие элементы постройки были в ветхом состоянии, поэтому объект было решено снести. На территории больницы также ликвидируют нефункционирующий корпус.
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Всего в Домодедове выявили 199 недостроев. Снесли или привели в порядок 116 из них.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Город Домодедово
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