Подмосковье 13 сентября 2023, 13:31 Аварийный дом снесли в селе Красный Путь Мособлархитектура

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Аварийный дом снесли в селе Красный Путь в Домодедове. На его месте планируют провести благоустройство.

Как рассказали в Мособлархитектуре, здание расположено на территории психиатрической больницы № 19 и долгое время не использовалось. Многие элементы постройки были в ветхом состоянии, поэтому объект было решено снести. На территории больницы также ликвидируют нефункционирующий корпус.

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Всего в Домодедове выявили 199 недостроев. Снесли или привели в порядок 116 из них.

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